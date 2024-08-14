Подобный исход приведет к победе России в конфронтации

Мирное предложение Владимира Путина по Украине, которое подразумевает передачу России завоеванных областей и отказ Киева от вступления в НАТО, является наиболее вероятным сценарием завершения конфликта, считает обозреватель The New York Times Анастасия Эдель. По ее словам, Запад в меньшей степени стремится к победе, чем российский президент, и это играет слишком большую роль.

Западные лидеры, пишет эксперт, относятся к конфронтации как к локальному конфликту, в котором у них мало обязательств. Обещанная военная помощь поступает в ограниченном количестве и с большими задержками, что дает украинцам возможность продержаться, но не добиваться успехов на поле боя. Подобная ситуация складывается, поскольку НАТО сильно опасается риска ядерной эскалации.

Более того, санкции против России тоже показали свою слабую эффективность, указывает Эдель. Экономика страны развивается, она продолжает получать прибыль за свои энергоресурсы, а активы российских олигархов находятся в безопасности на Западе.

Пока Москва полна решимости и ресурсов для победы, а Вашингтон и Брюссель попросту пытаются не допустить краха на фронте, Киев остается в мрачном положении. До тех пор, пока не придет к точке, когда любой мир будет предпочтительнее смерти. И тут ранее отвергнутое предложение Путина станет как никогда актуальным.

"На самом деле это наиболее реалистичный сценарий того, как эта *спецоперация* будет развиваться", – пишет автор.

По ее словам, подобный исход приведет к победе России и закономерному проигрышу Украины и западных стран – последние окажутся самыми большими неудачниками во главе с США, поскольку потеряют международный авторитет и репутацию стран, способных обеспечить мир и стабильность своим союзникам.