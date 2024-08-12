Политолог Бовт указал на давление Китая на Россию из-за СВО

Пора СВОрачивать: Китай нашел способ надавить на Россию
Кадр видео ТАСС
Си подталкивает Москву к мирным переговорам

Регулярные китайские призывы к мирному урегулированию на Украине большинство воспринимает несерьезно – как мантру Кота Леопольда "давайте жить дружно", за которой не стоит конкретных действий. Однако это мнение ошибочно, считает политолог Георгий Бовт. Он отметил, что в информационном пространстве не связывают ухудшение ситуации с банковскими расчетами между Пекином и Москвой, и очень зря.

Ранее стало известно, что все больше китайских банков не хотят обслуживать прямые платежи с российским бизнесом. Если в мае и июне расчеты шли стабильно, то уже ближе к концу июля в транзакциях начали отказывать и региональные кредитные организации.

"Тем самым китайские товарищи могут ненавязчиво намекать на то, что пора сворачивать массовку", – считает эксперт.

По его мнению, эта тема могла фигурировать также в недавних личных переговорах Путина и Си. Китайский лидер давал понять, что будет помогать, но не безгранично, поэтому нужен мирный план как можно скорее.

"Так или иначе, но никакого рвения со стороны Пекина в разрешении кризиса банковских платежей не наблюдается вовсе. Чем, спрашивается, не намек", – подытожил Бовт.

По последним данным, принимать транзакции из России отказываются около 98% китайских банков. Ожидается, что это может сказаться на объемах поставок товаров в страну и росте потребительских цен.

Источник: Telegram
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