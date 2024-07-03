Китай и Казахстан открыли транспортный маршрут в обход России

Китай и Казахстан сговорились за спиной России и мощно ударили по экономике
Фото: www.unsplash.com
Лидеры радостно сообщили о своих достижениях

Сложная ситуация в мировом пространстве заставляет крупных игроков международной арены искать обходные пути для обеспечения устойчивости собственных экономик. Так, сегодня, 3 июля, главы Китая и Казахстана радостно сообщили об открытии крупнейшего транспортного маршрута в обход России.

Сложное положение нашей страны, со всех сторон обложенной западными санкциями, заставило Пекин и Астану договориться о создании Транскаспийского международного маршрута, который никак не затрагивает российскую территорию, а соответственно бьет по экономике России – наша страна могла бы отлично заработать на обеспечении провоза грузов.

Сейчас китайский лидер Си Цзиньпин находится с официальным визитом в Астане. Там он вместе со своим казахстанским коллегой Касым-Жорматом Токаевым торжественно открыл поставки грузов по этой международной транспортной магистрали. Подчеркивается, что появление новых путей транспортировки предаст мощный импульс развитию связей в Евразии.

Транскаспийский маршрут позволит отправлять китайские товары в Западную Европу, обходя российские земли. Грузы будут поступать в Казахстан, а затем по Каспийскому морю в Азербайджан. Далее их предполагается отправлять в Турцию или Грузию, либо на Украину или в Румынию. После этого товары будут развозить по европейским странам.

К слову, ранее Казахстан нанес еще один удар по российской экономике.

Источник: Telegram-канал пресс-службы президента Казахстана ✓ Надежный источник
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