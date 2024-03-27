Страна заработает десятки миллионов долларов

Западный мир продолжает давить на Россию в экономическом плане. Однако, в первую очередь, такие действия бьют по самим западным потребителям. Многие игроки международной арены прекрасно понимают, что без российских ресурсов обойтись невозможно. Так, Казахстан уже воспользовался ситуацией и готов обогатиться за счет энергетических ресурсов нашей страны.



Сегодня, 27 марта, казахстанский кабинет министров ратифицировал протокол о корректировке соглашения с Россией по поводу сотрудничества в сфере транзита нашей нефти на территорию Китайской Народной Республики. Этот ловкий маневр в то время, когда западный мир пытается полностью отказаться от российских энергоресурсов, позволит Казахстану отлично заработать.

Астана будет до 2034 года прокачивать через свои земли нашу нефть в Китай. По подсчетам экспертов, такая сделка позволит Казахстану заработать десятки миллионов долларов. За счет сохранения добрых отношений с Москвой в бюджет страны будет ежегодно поступать примерно по 171 миллиону долларов. Также государство сможет реализовывать собственное черное золото путем замещения российского продукта. Казахстан серьезно выиграет от такой сделки.

Тем временем, многие страны продолжают страдать из-за антироссийской санкционной политики западных государств. Например, Турция попыталась защитить свои национальные интересы и договорилась с Соединенными Штатами Америки о новой схеме по соблюдению антироссийских ограничений.