В Казахстане назвали причину отключения российских телеканалов

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Казахстанский оператор TVCOM, предоставляющий потребителям доступ к спутниковому и интернет-телевидению, решил отключить из сетки российские телеканалы, включая Первый. Официальный представитель Первой кнопки страны (АО "Первый канал. Всемирная сеть) в республике Ирина Калашникова указала, что решение было принято исключительно по экономическим соображениям.
Оказалось, оператор имеет долги перед правообладателем – не оплачено еще вещание за 2023-й год, включая несколько месяцев 2022 года. До погашения всех долгов российское ТВ в Казахстане недоступно.
Однако под блокировку в конце 2023 года попали и остальные медиаресурсы: речь идет о портале Sputnik24, НТВ и RT. Казахстанские власти называли причиной отсутствие лицензии у местных операторов, обслуживавших вещание российских каналов.
Артисту здорово прилетело