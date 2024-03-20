Hürriyet: Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям

Анкара думает только о своих интересах

Беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада в адрес России затронуло и многие другие страны. США и Европа стараются заставить игроков международной арены по максимуму разорвать связи с Москвой. Так, о новой схеме по санкциям за спиной России сговорились США и Турция. Такая информация появилась в турецкой прессе.



Анкара, по традиции, прикладывает максимальные усилия для того, чтобы защитить свои интересы. Турция давно старается усидеть на двух стульях и, одной рукой не осуждает западные санкции, а другой рукой пытается сохранить отношения с Россией. За это ее уже наказали: некоторые турецкие компании попали под рестрикции за подозрение в обходе антироссийских ограничений.

Такое положение дел весьма печалит турецкую сторону, Анкара решила поднять этот вопрос. В прессе появилась информация, что туркам удалось договориться с американцами о новой схеме по санкциям. Теперь США согласились перед введением ограничений из-за сотрудничества с Россией делать запрос в Турцию для проведения расследования в отношении "проштрафившихся" компаний.

Таким образом Турция хочет защитить себя от экономического давления со стороны США, которое оказывается без суда и следствия. Анкара до сих пор отказывается подключаться к односторонним санкциям против России, но и обходить ограничения не позволяет.

К слову, ранее в Турции были разочарованы жадностью туристов, заменивших россиян.