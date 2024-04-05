Япония ввела новые санкции против России

Токио продолжает обострять ситуацию

Ситуация на международной арене оставляет желать лучшего. Блок антироссийски настроенных стран делает все для того, чтобы ухудшить положение дел в России. Сегодня, 5 апреля, стало известно об очередном подлом ударе в спину Москвы со стороны Японии.



Японские власти приняли решение ввести новые санкционные ограничения. Они запретили экспорт в Россию еще 164 позиций. В Стране восходящего солнца надеются, что совокупность таких недружественных действий подорвет российскую экономику. Впрочем, как показала практика, наша страна уже научилась выстаивать в таких условиях.

Сообщается, что японцы ввели запрет на поставку масла для автомобильных двигателей, литий-ионных и никель-металлогидридных аккумуляторов. Также японские бизнесмены больше не будут поставлять нам трубы, необходимые для строительства энергетических коммуникаций. Пострадает и водный сектор экономики, у нас уже не появятся новые японские яхты, байдарки, каноэ, прогулочные и спортивных суда и другие плавсредства.

Кроме того, японские власти решили запретить экспортировать в нашу страну часть электроинструментов, широко применяемых в строительстве. Так что российским умельцам придется искать альтернативу японским приборам. Впрочем, к счастью, особых проблем с этим нет. Многие дружественные страны с готовностью заменяют продукцию отказавшихся работать с Россией государств.

К слову, ранее стало известно о начале активной военной деятельности у рубежей России со стороны Японии.