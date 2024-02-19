Венгрия отказалась блокировать новый пакет санкций против России

При этом Будапешт считает подобные выпады против России бесполезными

Венгрия не намерена блокировать тринадцатый пакет санкций, принятых против России, так как в ходе подготовки законопроекта удалось исключить все пункты, которые идут вразрез с интересами Будапешта. Соответствующее заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Министр указал, что после устранения всех противоречий Венгрия не собирается накладывать вето на законопроект. Однако МИД считает, что Европейский союз принимает плохое решение, пытаясь надавить на Россию очередным пакетом санкций.

По словам Сийярто, каждый принятый против России санкционный пакет больше вредит самому Европейскому союзу, чем экономике страны, которую ЕС пытается "задавить". Производимые РФ энергоносители, как и прежде, пользуются у Европы спросом. Разница лишь заключается в том, что теперь ЕС покупает энергоресурсы у своего ключевого поставщика через третьи страны и по невыгодным ценам.

При этом премьер Венгрии Виктор Орбан, отмечает телеканал "360", объявил о решении Будапешта сторониться политики санкций, избранной Европой.