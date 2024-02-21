Турецкие банки решили соблюдать санкции против России из-за угроз со стороны США

Анкара действует против своих интересов

Ассоциация банков Турции (TBB) осведомлена о проблемах, которые возникли у экспортеров при осуществлении транзакций со стороны России. Информация будет доведена до банков-членов, заявили в организации.

С 1 января 2024 года экспортеры Турции испытывают проблемы с получением денежных переводов от российской стороны. Знакомые с ситуацией источники сообщили для медиа, что причина заключается в том числе и давлении Соединенных Штатов, которые грозят Анкаре последствиями за отказ от соблюдения санкционной политики в отношении Москвы.

В вопросе пытается разобраться минторг Турции. При этом Анкара считает, что ситуация далека от катастрофичной. Российские партнеры вместе с турецкими пытаются разобраться в проблеме.

Тем временем американская сторона предупреждает частные турецкие банки о необходимости с особым вниманием проверять платежные переводы из России – Вашингтон ведет диалог с Анкарой в угрожающем тоне.