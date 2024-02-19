Банки ОАЭ начали массово закрывать счета россиян

ОАЭ нанесли неожиданный удар по россиянам
Фото: www.unsplash.com
У граждан РФ начались серьезные проблемы

Ситуация в мировом пространстве оставляет желать лучшего. Западные страны всеми силами стараются ухудшить условия жизни россиян, пытаясь чинить им препятствия в разных сферах. Так, стало известно о неожиданном ударе по гражданам России со стороны в целом дружественных Объединенных Арабских Эмиратов.

Появилась информация, что крупнейшие банки этой восточной державы начали вводить ограничения на расчеты с нашей страной и активно закрывают счета отечественных компаний и россиян. Такую информацию, ссылаясь на источники из бизнес-среды, публикуют "Ведомости".

В качестве обоснования столь недружественного шага указывается на вторичные санкционные ограничения, которые были объявлены вашингтонской администрацией в конце прошлого года. Впрочем, отмечается, что проблемы с расчетами появились задолго до санкций, передает телеканал "360".

Один из предпринимателей сообщил, что еще в сентябре пропала возможность совершать оплаты в ОАЭ из России. Для того чтобы как-то выйти из трудной ситуации, в цепочку транзакций добавили Гонконг, который готов был взять на себя роль посредника. С февраля эта лазейка прикрылась.

К слову, ранее стало известно о реакции Турции на готовность Евросоюза ввести санкционные ограничения из-за России.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник

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