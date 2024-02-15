Турция отреагировала на готовность ЕС ввести санкции из-за России

Турецкая сторона изучает возможность введения санкций со стороны Европейского союза из-за сообщений, что страна якобы поддерживает российские военные действия на Украине. По заявлению дипломатических источников, все подобные сведения являются "наглой ложью", цель которых – подорвать позиции Анкары в посредничестве по урегулированию конфликта.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность ввести санкции против Турции, а также Китая, Гонконга, Сербии, Тайланда и других. Они затронут компании, которые якобы сотрудничают с Россией в военном плане, передает телеканал "360".

"Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций – наглая ложь", – отметили турецкие дипломаты.

Под западные санкции также может попасть американский журналист Такер Карлсон. СМИ сообщили, что против него могут ввести ограничения из-за интервью с Владимиром Путиным.