Вексельберг упрекнул российские власти из-за финансовых проблем с Китаем

Российский олигарх упрекнул Кремль из-за срыва финансовых сделок с Китаем
Виктор Вексельберг. Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com
Пекин соблюдает американские санкции и дистанцируется от соседей

Позиция РФ по поводу расчетов через иностранные банки из дружественных государств может выражаться с большей активностью, заявил глава "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние в рейтинге Forbes оценивается в 6,8 миллиарда долларов.

Ранее банк Chouzhou Commercial отправил уведомления клиентам о приостановке операций с Российской Федерацией и Белоруссией через систему SWIFT и альтернативную ей российскую SWIFT, а также китайскую CIPS. Ситуация в итоге привела к срыву некоторых сделок.

Вексельберг, комментируя ситуацию, заявил, что в сложившихся условиях Россия нуждается в едином консолидированном центре, который бы позволил рынку работать с иностранными коллегами. До тех пор весь бизнес решает проблему самостоятельно, опираясь исключительно на собственные возможности.

"Выстроенной инфраструктуры у нас нет. Но достичь ее можно только на уровне активной позиции государства", – высказался бизнесмен, потребовавший от российских властей большей "конструктивности и эффективности" в диалоге с китайскими партнерами.

По ряду данных, некоторые банки, принадлежащие КНР, ужесточили ограничения на взаимодействие с клиентами из России по причине введения вторичных американских санкций, которые были направлены Белым домом против юрлиц, проводивших сделки с российским военно-промышленным комплексом. Обработка платежей из РФ была прекращена также турецким банковским сектором, ряд компаний из РФ столкнулись в Турции с закрытием счетов.

Источник: РБК ✓ Надежный источник

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