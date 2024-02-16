Один из крупнейших турецких банков усложнил работу с россиянами

Один из крупнейших турецких банков усложнил работу с россиянами
Фото:unsplash.com
Эксперты считают, что иммигрантам хотят закрыть счета

Турецкий банк, входящий в 10-ку крупнейших по стране, начал массовую проверку клиентов с российским гражданством. DenizBank, который все это время лояльно относился к иммигрантам и открывал счета без вида на жительства, теперь начал требовать ВНЖ. Почти треть клиентов русского происхождения получила от финансовой организации письмо на электронную почту с требованием предоставить документ.

В уведомлении сообщается, что в распоряжении банка нет информации об адресе прописки в Турции. Чтобы внести клиентов в систему, их срочно просят прийти в любое отделение и подтвердить наличие регистрации в стране, пишет "Радио 1". Эксперты считают, что финансовая организация не просто так усложнила работу с россиянами, есть высокая вероятность, что счета тех, кто не предоставит ВНЖ, закроют. 

Впрочем, указывает RT, сам DenizBank пока молчит о том, почему им экстренно потребовался документ, подтверждающий наличие у россиян регистрации. Посредник Сергей Овсяников, который помогает соотечественникам оформлять документы в финансовых организациях, обратился в центральный офис. Информацию о закрытии счетов граждан России не подтвердили, но и не опровергли. Специалист считает, что это может произойти под предлогом недостаточного баланса и активности. 

Сообщается, что ранее DenizBank прекратил открывать счета релокантам. 95 процентов обратившихся получали отказ. 

Ранее сообщалось, что Россияне начали массово уезжать из Антальи. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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