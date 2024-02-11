Россияне начали массово эмигрировать из турецкой Антальи

Анкара закручивает гайки иностранцам

В Анталье фиксируется массовый отток иммигрантов в другие страны из-за решения властей об ужесточении процедуры получения туристического ВНЖ, только за год из турецкого мегаполиса уехали более 40 тыс. человек, сообщает Posta.

В прошлом году местные власти ужесточили процедуру для получения ВНЖ для туристов: Анкара требует подавать заявки исключительно по назначению с предоставлением доказательства пребывания на территории страны в качестве туриста. В иных случаях власти Турции отказывают иностранцам в выдаче документа. В октябре была увеличена стоимость жилья для желающих оформить ВНЖ. В небольших городах цена поднялась в четыре раза, составив в среднем 200 тысяч долларов.

Ситуация отразилась на численности эмигрантов из РФ и Украины. В Анталье закрыли десять кварталов для иностранных граждан, в остальных районах иностранцы с истекшим ВНЖ начали мигрировать в другие страны.

"Рынок недвижимости с арендой жилья в Анталье астрономически подорожал из-за роста иностранного населения за последнее двухлетие, особенно на фоне иммиграции из России и Украины. Теперь наблюдается интенсивная миграция из Антальи в Дубай и Сербию из-за того, что местные власти не продлевают ВНЖ, а цены на жилье и аренду продолжают расти", – говорится в материале.

Местные арендодатели пытаются спасти ситуацию, предлагая скидки на жилье – примерно на 15-25%.