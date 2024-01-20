Россияне массово скупают туры в четыре страны

Туроператоры рассказали, какие направления будут популярны в наступившем году у отдыхающих

Чаще всего в текущем году россияне будут выбирать для отдыха четыре страны, считают туроператоры. Это Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турция.

Однако, несмотря на сохраняющееся лидерство среди соотечественников, Египет "проседает" со спросом из-за несоответствия доходов туристов и их запросов на уровень отдыха. Страна попала в своеобразную ловушку в прошлом году: те, кто может потратить на отдых 300-400 тысяч рублей, не согласны проводить отпуск в египетских реалиях. А те, кого устраивает такой уровень отдыха, не могут себе позволить выложить на отпуск такую крупную сумму.

Что же касается относительно новых направлений для туристических вояжей – Вьетнам и Хайнань, то сотрудники АТОР вице-президент АТОР Тарас Кобищанов сомневается в успешном конкурировании с Таиландом по привлекательности для туристов. Скорее всего, считает он, эти туры останутся слишком дорогими для россиян по ценам в рублях. По объемам авиаперевозок новые азиатские направления также не осилят конкуренцию с Таиландом.

Интересно, что туроператоры предсказывают в наступившем году выправившуюся тарифную политикую отельеров в зарубежных странах. Цены перестанут расти, а где-то и снизятся, потому что отельеры пришли к выводу, что корректировать цены по ситуации, в том числе акциям типа "последней минуты" смысла нет, поскольку теряется и уровень продаж, и раннее бронирование.

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