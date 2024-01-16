Россияне стали чаще выбирать спонтанные путешествия

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В прессе появилась информация, что за прошедшие праздники в два раза подскочило количество спонтанных путешествий жителей нашей страны в государства ближнего зарубежья.
Кроме того, на 5% подскочило число незапланированных путешествий, отмечает телеканал "360". К таким выводам эксперты пришли, проанализировав информацию о покупке билетов – оказалось, что многие билеты на самолеты были приобретены буквально за пару дней до вылета.
К слову, ранее стало известно, как можно увеличить размер отпускных. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" советует обращать внимание на количество рабочих дней в каждом месяце.
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