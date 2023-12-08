Россияне стали чаще путешествовать по России

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Сервисы по бронированию отелей заявили, что за минувший год спрос на туристическое жилье в России вырос на треть. Россияне стали чаще путешествовать по стране и платить за аренду туристического жилья.
За год средняя сума в чеке на бронирование в российских городах выросла на 5%. Следовательно, рост расходов на размещение в путешествиях по стране замедлился вдвое, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Чаще всего россияне покупают отели, а самыми популярными направлениями являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.
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