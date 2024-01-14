Топ 5 ярких мест, фотки с которых как после фотошопа

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Рассматривая фотографии этих мест, с трудом верится, что где-то в мире всю эту красоту можно увидеть своими глазами. Но это действительно так! Эксперт по туризму и визам Варвара Пальгаева рассказывает, какие места оставят неизгладимый и яркий след как на фотокарточках, так и в сердце любого путешественника.
Если вы являетесь обладателем американской визы или планируете ее получить (что сейчас совсем не сложно), кроме известных и знаменитых мест, которые отмечены во всех путеводителях, стоит расширить горизонты новыми, не менее увлекательными.
Великолепное и уникальное творение природы – Каньон Антилопы, который находится в штате Аризона. Сюда приезжают путешественники со всего мира, чтобы сделать необычные фотографии и получить яркие впечатления. Каньон представляет собой геологическое образование – стены состоят из песчаника розового цвета, который переливается роскошными бликами в утренние часы и в момент захода солнца. Свое название каньон получил тоже неслучайно – его причудливо изогнутые скалы напоминают шкуры антилоп.
Если планируете поездку в Лос-Анджелес, стоит посетить обсерваторию Гриффита. Она расположена на холме, здесь можно с удовольствием погулять, насладиться видами города, полюбоваться закатом, уютно расположившись в кафе. На смотровых площадках и внутри обсерватории есть множество телескопов, посмотреть в которые может абсолютно любой турист. В планетарии проходит знаменитое шоу "В центре Вселенной", а в одном из залов можно даже увидеть кусочек Луны. Незабываемые впечатления и необычные фотографии гарантированы!
"Конечно, Соединенные Штаты Америки – это кладезь красивых фотокарточек, – говорит Варвара Пальгаева. – Страна славится национальными парками, природными чудесами и планируя путешествие, нужно постараться увидеть максимальное количество ярких мест. Я рекомендую обязательно вставить в свой маршрут Гранд Каньон, национальный природный парк Йосемити, Долину смерти, национальный парк Секвойя, где можно увидеть самое большое дерево в мире и посмотреть на гигантские секвойи. Города Америки тоже как будто созданы для камеры, не зря киноиндустрия здесь самая развитая в мире. Став обладателем визы и перелетев океан, обязательно стоит посетить не только Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, но также Лас-Вегас, Чикаго и Детройт".
Экзотическое место в Атлантическом океане, недалеко от солнечной Флориды. Здесь комфортный отдых идеально сочетается с первозданной красотой природы. Удобнее всего добраться до архипелага из США: самый простой способ – круизный лайнер. Если же американской визы нет, то прилететь на Багамские острова можно без труда из Панамы. Если вы видели в рекламных буклетах плавающих свинок или кадры с акулами-няньками, то все это можно увидеть своими глазами именно здесь.
Португалия считается краем Европы, откуда Колумб начинал свое кругосветное путешествие. Здесь можно насладиться настоящим портвейном, полюбоваться бескрайними просторами Атлантического океана, послушать фаду в Лиссабоне, доехать до самой западной точки Европы Cabo de roca. Кстати, оказавшись здесь осенью, можно увидеть в Назаре самые высокие волны в мире, которые разбиваются о край скал. Где-то в часе езды от Лиссабона раскинулся маленький городок Синтра, где по легенде жили масоны. Дворцы, замок и монастырь, утопающие в зелени, будут стоить того, чтобы на время покинуть пусть прекрасный, но шумный Лиссабон и оказаться в настоящей заколдованной сказке.
Азорские острова, принадлежащие стране – это потрясающие пейзажи, где каждый из 9 островов архипелага – по-своему уникальное место. Острова находятся посередине Атлантического океана и добраться сюда не так просто. Но это стоит того, чтобы увидеть озера вулканического происхождения, насладиться геотермальными источниками, увидеть необычные растения и животных, поплавать в закрытой бухте с океанической водой. Если повезет, на морской прогулке в открытом океане можно увидеть китов: рядом с островами – пути миграции китов и кашалотов.
Страна зарождения цивилизации и племен Майя, где каждый день фиеста. Здесь можно увидеть знаменитые пирамиды, которые включены в наследие ЮНЕСКО, для этого нужно лишь приехать в город Чичен-ица в 120 км от знаменитого Канкуна. По дороге обязательно стоит заехать в заповедник Rio Lagartos, чтобы прокатиться на лодочке, увидеть розовые озера, крокодилов в дикой природе и греющихся на солнышке фламинго. Сеноты – тоже неотъемлемая часть туристического маршрута по стране, они здесь практически на каждом повороте. Это холодные подземные пресные воды со своим уникальным животным и растительным миром. Если надоест шумный отдых, то рядом с Канкуном есть два острова – Isla Mujeres и Cozumel. Прозрачная вода, разнообразие подводного мира, вкусная пина колада, умиротворение и фантастически красивые фотографии.
Когда речь заходит о Таиланде, одном из любимых мест туристов из России, то воображение сразу рисует шумный Бангкок или утопающие в зелени острова, безупречной красоты бухты и теплое море. Страна экзотики и улыбок всегда рада гостям. Красивые фотографии здесь можно сделать почти на каждом шагу – с небоскребов Бангкока, в парке миниатюр Муанг Боран, на Золотой горе или на островах – провинции Краби, Самуи, в знаменитой бухте Майя Бэй с потрясающей лагуной, где снимали "Пляж" с Леонардо ди Каприо.
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