Топ 5 ярких мест, фотки с которых как после фотошопа

На карте мира много классных локаций

Рассматривая фотографии этих мест, с трудом верится, что где-то в мире всю эту красоту можно увидеть своими глазами. Но это действительно так! Эксперт по туризму и визам Варвара Пальгаева рассказывает, какие места оставят неизгладимый и яркий след как на фотокарточках, так и в сердце любого путешественника.

США

Если вы являетесь обладателем американской визы или планируете ее получить (что сейчас совсем не сложно), кроме известных и знаменитых мест, которые отмечены во всех путеводителях, стоит расширить горизонты новыми, не менее увлекательными.

Великолепное и уникальное творение природы – Каньон Антилопы, который находится в штате Аризона. Сюда приезжают путешественники со всего мира, чтобы сделать необычные фотографии и получить яркие впечатления. Каньон представляет собой геологическое образование – стены состоят из песчаника розового цвета, который переливается роскошными бликами в утренние часы и в момент захода солнца. Свое название каньон получил тоже неслучайно – его причудливо изогнутые скалы напоминают шкуры антилоп.

Если планируете поездку в Лос-Анджелес, стоит посетить обсерваторию Гриффита. Она расположена на холме, здесь можно с удовольствием погулять, насладиться видами города, полюбоваться закатом, уютно расположившись в кафе. На смотровых площадках и внутри обсерватории есть множество телескопов, посмотреть в которые может абсолютно любой турист. В планетарии проходит знаменитое шоу "В центре Вселенной", а в одном из залов можно даже увидеть кусочек Луны. Незабываемые впечатления и необычные фотографии гарантированы!

"Конечно, Соединенные Штаты Америки – это кладезь красивых фотокарточек, – говорит Варвара Пальгаева. – Страна славится национальными парками, природными чудесами и планируя путешествие, нужно постараться увидеть максимальное количество ярких мест. Я рекомендую обязательно вставить в свой маршрут Гранд Каньон, национальный природный парк Йосемити, Долину смерти, национальный парк Секвойя, где можно увидеть самое большое дерево в мире и посмотреть на гигантские секвойи. Города Америки тоже как будто созданы для камеры, не зря киноиндустрия здесь самая развитая в мире. Став обладателем визы и перелетев океан, обязательно стоит посетить не только Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, но также Лас-Вегас, Чикаго и Детройт".

Багамские острова

Экзотическое место в Атлантическом океане, недалеко от солнечной Флориды. Здесь комфортный отдых идеально сочетается с первозданной красотой природы. Удобнее всего добраться до архипелага из США: самый простой способ – круизный лайнер. Если же американской визы нет, то прилететь на Багамские острова можно без труда из Панамы. Если вы видели в рекламных буклетах плавающих свинок или кадры с акулами-няньками, то все это можно увидеть своими глазами именно здесь.

Португалия

Португалия считается краем Европы, откуда Колумб начинал свое кругосветное путешествие. Здесь можно насладиться настоящим портвейном, полюбоваться бескрайними просторами Атлантического океана, послушать фаду в Лиссабоне, доехать до самой западной точки Европы Cabo de roca. Кстати, оказавшись здесь осенью, можно увидеть в Назаре самые высокие волны в мире, которые разбиваются о край скал. Где-то в часе езды от Лиссабона раскинулся маленький городок Синтра, где по легенде жили масоны. Дворцы, замок и монастырь, утопающие в зелени, будут стоить того, чтобы на время покинуть пусть прекрасный, но шумный Лиссабон и оказаться в настоящей заколдованной сказке.

Азорские острова, принадлежащие стране – это потрясающие пейзажи, где каждый из 9 островов архипелага – по-своему уникальное место. Острова находятся посередине Атлантического океана и добраться сюда не так просто. Но это стоит того, чтобы увидеть озера вулканического происхождения, насладиться геотермальными источниками, увидеть необычные растения и животных, поплавать в закрытой бухте с океанической водой. Если повезет, на морской прогулке в открытом океане можно увидеть китов: рядом с островами – пути миграции китов и кашалотов.

Мексика

Страна зарождения цивилизации и племен Майя, где каждый день фиеста. Здесь можно увидеть знаменитые пирамиды, которые включены в наследие ЮНЕСКО, для этого нужно лишь приехать в город Чичен-ица в 120 км от знаменитого Канкуна. По дороге обязательно стоит заехать в заповедник Rio Lagartos, чтобы прокатиться на лодочке, увидеть розовые озера, крокодилов в дикой природе и греющихся на солнышке фламинго. Сеноты – тоже неотъемлемая часть туристического маршрута по стране, они здесь практически на каждом повороте. Это холодные подземные пресные воды со своим уникальным животным и растительным миром. Если надоест шумный отдых, то рядом с Канкуном есть два острова – Isla Mujeres и Cozumel. Прозрачная вода, разнообразие подводного мира, вкусная пина колада, умиротворение и фантастически красивые фотографии.

Таиланд

Когда речь заходит о Таиланде, одном из любимых мест туристов из России, то воображение сразу рисует шумный Бангкок или утопающие в зелени острова, безупречной красоты бухты и теплое море. Страна экзотики и улыбок всегда рада гостям. Красивые фотографии здесь можно сделать почти на каждом шагу – с небоскребов Бангкока, в парке миниатюр Муанг Боран, на Золотой горе или на островах – провинции Краби, Самуи, в знаменитой бухте Майя Бэй с потрясающей лагуной, где снимали "Пляж" с Леонардо ди Каприо.