Нумеролог назвала идеальные даты для путешествий в 2024 году

Подробный нумерологический прогноз для путешествий на весь год

Нумеролог Алена Анисимкова рассказала "Утро.ру", когда лучше всего планировать и отправляться в путешествие в 2024 году. Она назвала самые благоприятные даты во всех месяцах и дала несколько полезных советов для подготовки к отпуску.

По словам специалиста, необходимо правильно подходить не только к моменту, когда предстоит отправиться в поездку, но и когда предстоит купить билеты или тур.

"Тогда путешествие будет классным, инвестиционным, прежде всего в ваши эмоции, хорошие знакомства и связи, получится сделать прекрасные покупки или просто насладится отдыхом по полной программе и не будет разочарований", – рассказала нумеролог.

В январе самыми благоприятными датами для покупки будут 3, 5, 6, 7, 10, 25, 26, а отправиться в путешествие можно 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24.

В феврале приобрести путевку лучше всего 2, 4, 5, 6, 9, 24 числа, лететь следует 10, 12, 14, 16, 19, 21, 22.

В марте благоприятными датами для покупки являются 2, 4, 5, 6, 9,25, 26, а для отправления 10, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24.

Апрель порадует семью хорошими днями для приобретения билетов: 1, 3, 4, 5, 7, 24, 30 числа. Улететь можно будет 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 23.

В мае лучше всего покупка туров пройдет 2, 3, 4, 7, 23, 30 числа, а 8, 11, 13, 15, 18, 20, 21 следует планировать саму поездку.

Хорошими днями для приобретение билетов в июне станут 1, 2, 3, 22, 28, 30 числа, при этом 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21 окажутся идеальными для отъезда.

Июль обещает благоприятные моменты для пранирования поездки 1, 2, 5, 21, 27, 29, 30, 31 числа, а отправление лучше всего назначить на 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 20.

В августе можно покупать все 3, 19, 26, 28, 29, 30 числа, а лететь 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17.

В сентябре благоприятными датами для покупки тура являются 2, 18, 19, 24, 26, 27, 28, когда 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 17 – самые хорошие для поездки.

В октябре необходимо покупать билеты 1, 17, 24, 26, 27, 28, 31, а лететь 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15 числа.

В ноябре лучше всего занять приобретением тура после середины месяца – 16, 23, 25, 26, 27, 30 числа, а отправиться в путешествие можно 1, 4, 6, 8, 11, 13, 14.

Декабрь подарит идеальные даты для покупки билетов 15, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, при этом 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13 декабря окажутся самыми подходящими для отправки.