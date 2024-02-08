Люксовые отели Турции начали заваливать россиян скидками

Акция раннего бронирования поможет существенно сэкономить на летнем отдыхе

Традиционно начало февраля – это период открытия раннего бронирования туров в Египет на лето текущего года. Гостиницу в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде можно найти даже за полцены.

Акция распространяется почти на весь перечень известных пляжных отелей страны, кроме скромных трехзвездочных – не все из них выставили прайсы на будущий сезон. Уже сейчас можно зарезервировать отдых в элитных гостиницах со скидкой 25-30%.

Раннее бронирование египетских туров на лето идет в несколько этапов: в конце февраля завершится текущий, потом в конце марта следующий. Чем раньше вы выберете отель, тем дешевле он для вас будет. До конца текущего месяца можно "отловить" самые серьезные скидки.

Кроме скидки, отели предлагают и другие "плюшки" для туристов – например, личный трансфер или бесплатное размещение для детей.

Некоторые отели продлевают повышенные скидки вплоть до конца апреля, а кто-то и до середины мая. По мере подписания новых контрактов реестр доступных для резервирования на летний период отелей будет пополняться.

Ранее мы писали, что Турция планирует избавляться от репутации самого дешевого курорта и начать собирается с наведения порядка в ценах на гостиницы, чтобы цены на три звезды и пять не были одинаковыми.

