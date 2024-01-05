Жемчужины России: о каких туристических диковинах вы не знали

Жемчужины России: о каких туристических диковинах вы не знали
Фото: unsplash.com
Названы пять красивых, но недооцененных направлений для отдыха в нашей стране

Введение санкций сильно ограничило туристическую карту для отдыхающих. Однако даже сейчас можно найти интересные и яркие места, куда поехать в отпуск. И для такой поездки не нужны ни загранпаспорт, ни знание иностранного языка. Только чемодан и интерес к новому.

Можно поехать в Хабаровский край и вдоволь погулять в по территории долины, где протекает река Бикин, любуясь дивными видами природы и устраивая пикники и походы в живописных местах. Там сохранилось немало доледниковых лесов, можно встретить амурских тигров и потомков коренных народов. В этих местах роскошный национальный парк с отличными экологическими маршрутами и обилием комфортабельных баз отдыха.

Для тех, кто не боится дальних расстояний, можно рвануть на Таймыр и посетить на полуострове село Хатанга. В нем расположен один из самых северных в стране православных храмов. В тех же краях можно походить по территории этнографического парка Каталык, полюбоваться на северное сияние и кратер метеорита Попигай.

А на востоке страны, на Чукотке, туристов ждет великолепный Золотой Хребет, находящийся вдалеке от суеты и густонаселенных мест, а также заброшенный военный поселок.

Если возможности или времени ехать на дальние расстояния не имеется, можно посетить старинный город Мценск Орловской области, где в детстве жил Тургенев. Там же находится культовый дом, в котором, по рассказам, жила леди Макбет Мценского уезда, воспетая Николаем Лесковым. Там же можно посетить музей сбитых самолетов, расположенный под открытым небом, и экспозицию мценских кружев.

Из южных направлений незаслуженно забыто безумно красивое озеро Донгуз Орун-Кёль, расположенное в Кабардино-Балкарии. Оно находится на территории Национального парка "Приэльбрусье" и предлагает приезжим в качестве мест для прогулок ущелья, водопады, минеральные источники и окрестности знаменитого Эльбруса.

Ранее мы рассказывали, в какие даты, по мнению нумерологов, лучше планировать поездки.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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