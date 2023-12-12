Россияне нашли бюджетную страну для отдыха зимой

Россияне нашли бюджетную страну для отдыха зимой
Фото: unsplash.com
Идеальное место, где не нужны загранпаспорт, валюта и иностранный язык: отпуск будет незабываемым

В холодное время года сильнее всего хочется к теплу, солнышку, свежим фруктам и красивым местам. Однако не все теплые страны доступны и не на все есть деньги. Но россияне нашли-таки идеальное место для недорогого зимнего отдыха.

Это место – Абхазия. Не нужен загранпаспорт и виза, нет необходимости менять рубли на местную валюту. Через Сочи очень удобно добраться до этого чудесного места, предлагающего огромное количество возможностей для развлечений и отдыха. Здесь в декабре можно угоститься свежими лимонами и апельсинами, отправиться в фототур по плантациям и сделать потрясающие пейзажные кадры. Ниже плюс пяти градусов зимой здесь почти не бывает, зато солнечных дней столько, что ощущение лета весь год не покидает.

Опытные туристы давно проложили тропинку в страну витаминов и позитива. А туроператоры давно придумали такие предложения, как новогодние или рождественские поездки с застольями или посиделками у огня на берегу.  

Некоторые блогеры, живущие в этой стране не первый год, рассказывают о малоизвестных пещерах, абхазской кухне и домашних мандаринах.

Недаром Абхазия пользуется популярностью не хуже ОАЭ, Египта и Таиланда. По сравнению с прошлым годом туда приобрели в три раза больше туров. Спрос на абхазское направление все растет. В 11 раз чаще в этом году бронировали туры на сезон зимы и новогодних каникул. Чаще всего отдыхающие предпочитают восьмидневные туры, успевая за этот срок накопить впечатлений.

Кроме того, существует и туристический поезд Туапсе-Сочи-Гагра, который дает возможность увидеть много интересного, побывать на озере Рица и в Новом Афоне. А еще погулять можно и в самом Сочи – например, на обратном пути пройтись неспешно по Приморскому парку, где произрастает почти четыре сотни растений со всей планеты. Есть на что посмотреть и в Сухуме: обезьяний питомник, государственный музей, ботанический сад и арт-платформу "Гума".

Ранее мы писали об открытии зимнего сезона в парках Подмосковья.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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