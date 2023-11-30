Минкульт Подмосковья откроет зимний сезон в парках региона

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Министерство культуры и туризма Московской области
представило программу зимнего паркового сезона. Торжественное открытие
состоится 1 декабря.
В Раменском на открытии зимнего сезона покажут анимационную программу с бесплатной фотосессией для посетителей.
В Дрезненском городском парке Орехова-Зуева можно будет угоститься пончиками и глинтвейном от снеговиков и посетить мастер-класс.
В чеховском парке культуры и отдыха в день открытия зимнего сезона покажут музыкально-театрализованное представление, а Парке им. Гагарина в Шатуре пройдут дегустации, ярмарка, флешмоб и соревнования.
В коломенском парке им. Зайцева пройдет ярмарка, в парке "Москворецкий" в Воскресенске – игры у теплого очага.
В течение зимнего сезона посетителям будут доступны Резиденции и почта Деда Мороза, интерактивные игры, театральные постановки, а также зоны теплого очага для отдыха, добавили в пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.
Подробная информация о мероприятиях будет представлена в социальных сетях и на официальных ресурсах парков.
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