Минкульт Подмосковья откроет зимний сезон в парках региона

На выбор жителей и гостей региона - дегустации, ярмарки, флешмобы и еще масса всего интересного

Министерство культуры и туризма Московской области представило программу зимнего паркового сезона. Торжественное открытие состоится 1 декабря.



В Раменском на открытии зимнего сезона покажут анимационную программу с бесплатной фотосессией для посетителей.

В Дрезненском городском парке Орехова-Зуева можно будет угоститься пончиками и глинтвейном от снеговиков и посетить мастер-класс.

В чеховском парке культуры и отдыха в день открытия зимнего сезона покажут музыкально-театрализованное представление, а Парке им. Гагарина в Шатуре пройдут дегустации, ярмарка, флешмоб и соревнования.

В коломенском парке им. Зайцева пройдет ярмарка, в парке "Москворецкий" в Воскресенске – игры у теплого очага.

В течение зимнего сезона посетителям будут доступны Резиденции и почта Деда Мороза, интерактивные игры, театральные постановки, а также зоны теплого очага для отдыха, добавили в пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.

Подробная информация о мероприятиях будет представлена в социальных сетях и на официальных ресурсах парков.