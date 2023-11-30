Минкульт Подмосковья откроет зимний сезон в парках региона

Минкульт Подмосковья откроет зимний сезон в парках региона
Фото пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области
На выбор жителей и гостей региона - дегустации, ярмарки, флешмобы и еще масса всего интересного

Министерство культуры и туризма Московской области представило программу зимнего паркового сезона. Торжественное открытие состоится 1 декабря.

В Раменском на открытии зимнего сезона покажут анимационную программу с бесплатной фотосессией для посетителей.

В Дрезненском городском парке Орехова-Зуева можно будет угоститься пончиками и глинтвейном от снеговиков и посетить мастер-класс.

В чеховском парке культуры и отдыха в день открытия зимнего сезона покажут музыкально-театрализованное представление, а Парке им. Гагарина в Шатуре пройдут дегустации, ярмарка, флешмоб и соревнования.

В коломенском парке им. Зайцева пройдет ярмарка, в парке "Москворецкий" в Воскресенске – игры у теплого очага.

В течение зимнего сезона посетителям будут доступны Резиденции и почта Деда Мороза, интерактивные игры, театральные постановки, а также зоны теплого очага для отдыха, добавили в пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.

Подробная информация о мероприятиях будет представлена в социальных сетях и на официальных ресурсах парков.

По теме

Какие приметы действительно предсказывают погоду: ответ синоптика

Две точно нашли подтверждение в жизни

Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему все

Парень многим обязан своей богатой бабушке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей