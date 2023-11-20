Воробьев обсудил с областным правительством подготовку парков к зиме

Воробьев обсудил с областным правительством подготовку парков к зиме
Фото: Антон Чернов
На еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональным правительством обсуждалась подготовка парковой инфраструктуры к зиме

"Главные площадки для зимнего отдыха – это парки. Наша задача – сделать так, чтобы там кипела жизнь. Конечно, нужно учитывать сезонную специфику. Зоны теплого очага, фудтраки, места с горячей едой и напитками, теплые пункты проката обязательно должны присутствовать", – отметил Воробьев.

В этом зимнем сезоне подмосковные парки, как ожидается, посетит на 3 миллиона человек больше, чем в прошлом. Среди прогнозируемых 19 миллионов отдыхающих около 1,2 миллиона посетит парки в праздничные дни, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил успешную проверку парковых дирекций, подчеркнув важность наличия необходимой техники и персонала, а также подписания договоров на вывоз снега и подготовки временных площадок для его складирования.

Кроме того, в парках Подмосковья откроют 181 каток, оборудованный пунктами питания, туалетами и прокатом коньков.

К открытию готовятся также 52 лыжные трассы. Их общая протяженность превысит 173 километра.

В региональных парках откроют и 56 тюбинговых горок. Все они пройдут проверку безопасности до 10 декабря. При этом одна из крупнейших горок с двумя скатами откроется в парке Малевича в конце года.

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