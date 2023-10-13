Воробьев: в Волоколамске построят ФОК с крытым катком, отремонтируют стадион и спортивный центр

Воробьев: в Волоколамске построят ФОК с крытым катком, отремонтируют стадион и спортивный центр
Фото: Дмитрий Белицкий
Ледовая арена в городе будет открыта в начале следующего года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Волоколамске и рассказал о планах по улучшению спортивной инфраструктуры в регионе.

Ледовая арена в городе будет открыта в начале следующего года, а стадион и футбольная школа станут важными объектами для развития спорта, рассказал Воробьев.

"Ледовая арена уже в неплохой готовности, особенно важно, что есть все необходимое оборудование. На 23 февраля или 8 марта мы её откроем. Также у нас здесь объект, связанный с футболом. В Волоколамске есть большой запрос, тут работает футбольная школа", – прокомментировал он.

Отмечается, что в ФОКе в Волоколамске будут проводиться занятия для людей с ограниченными возможностями, а также массовые катания на коньках. Спорткомплекс сможет принимать до 800 посетителей ежедневно.

Кроме того, губернатору сообщили о строительстве и ремонте двух спортивных сооружений, включая стадион "Текстильщик" и СШ "Гвардия".

На стадионе "Текстильщик" обустройство футбольного поля и крытых раздевалок идёт полным ходом, работы планируется завершить в ноябре.

В спортивно-физкультурном центре СШ "Гвардия" проводится капитальный ремонт – с заменой крыши, деревянных конструкций и обновлением системы отопления и вентиляции. Работы завершатся в феврале.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

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