Губернатор Подмосковья Воробьев проверил благоустроенную поликлинику в Молодежном

Губернатор Подмосковья Воробьев проверил благоустроенную поликлинику в Молодежном
Фото: Дмитрий Белицкий
Медицинское учреждение оказывает помощь более чем 2 тысячам взрослых

В ходе визита губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с персоналом и пациентами поликлиники, которые с нетерпением ждали открытия обновленного медицинского учреждения.

"Важная локация для всех жителей Молодежного – это поликлиника. Она единственная в ЗАТО – и тем важнее, чтобы все было комфортно, современно, чтобы не нужно было ездить в соседние территории за медицинской помощью. Поэтому в прошлом году мы навели здесь порядок, провели ремонт, постарались привести к стандарту "Наша Поликлиника" с удобными зонами ожидания, отделениями для диагностики и сдачи анализов на первом этаже", – отметил Воробьев.

Губернатор Подмосковья также подчеркнул преимущества созданной в поликлинике безбарьерной среды, зоны для диагностики и анализов и внедрения современного медицинского оборудования – в частности, аппарата для УЗИ с передовыми датчиками.

За время ремонта в поликлинике обновили фасад, крышу, внутреннее убранство, инженерные сети, а также установили аппарат ХМТ-СМАД и дентальный рентген-аппарат.

Кроме того, в медицинском учреждении открыли физиотерапевтический, процедурный, прививочный, массажный кабинеты, дневной стационар, а также две палаты, рассказала заведующая поликлиникой Светлана Соболева.

Отремонтированное медицинское учреждение оказывает помощь более чем 2 тысячам взрослых и 628 детей, пояснили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Для пациентов работают участковый терапевт, педиатр, стоматолог, врачи УЗИ и функциональной диагностики. Специалисты, включая кардиолога, хирурга, невролога и эндокринолога, проводят выездные приемы, добавили в пресс-службе подмосковного правительства.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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