В Мытищах проходит VIII Московский областной фестиваль национальных культур

В Мытищах проходит VIII Московский областной фестиваль национальных культур
VIII Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье - территория дружбы». г.о. Мытищи. Автор фото: Сергей Хакимов

Организованный министерством информационных и социальных коммуникаций при поддержке администрации Мытищ фестиваль "Подмосковье – территория дружбы" в этом году включает исполнение традиционных песен и танцев, выставку искусств, а также различные мастер-классы.

В центре события оказалась выставка национального прикладного творчества. Экспонаты представляют русскую, дагестанскую, татарскую, мордовскую, армянскую и азербайджанскую культуры.

"Фестиваль "Подмосковье – территория дружбы" – это еще одна возможность для всех почувствовать, что мы должны жить в уважении, относиться друг к друг с теплом и любовью. Подмосковье – большой дружный регион, он объединяет, потому что Подмосковье – это любовь!", – прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Ее мнение разделил председатель организации "Духовное управление мусульман Московской области" Рушан Аббясов. Он также заявил, что в жизни Подмосковья активное участие принимают представители большого количества национальностей – даже большего, чем представлено на фестивале.

"Каждый народ уникален, его можно сравнить с цветком, а когда собираешь все эти цветы вместе, как сегодня, получается красивый букет", – подытожил Аббясов.

В свою очередь, председатель правления региональной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов поблагодарил правительство Подмосковья за возможность продемонстрировать культуру его страны. Он отметил важность интеграции азербайджанцев в российское общество при сохранении национальной идентичности.

Кроме того, о важности национального единства рассказал председатель автономии армян Балашихи Зураб Саакян.

"Каждый год очень ждем этот праздник. В Балашихе тоже ежегодно проводим фестиваль ко Дню народного единства.  Так мы можем найти что-то схожее с другими народами", – сказал Саакян.

Отмечается, что гости фестиваля поучаствовали в мастер-классах по танцам, вязанию, приготовлению национальных блюд, сыграли в настольные игры. В "Русском доме" посетители также ознакомились с техникой письма на бересте и посетили мастер-класс по росписи тарелок в русском национальном стиле.

Напомним, что в прошлогоднем фестивале национальных культур, который прошел в Балашихе, были представлены экспозиции Израиля, Беларуси, Германии, Казахстана, Чувашии, Татарстана.

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