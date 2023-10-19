Воробьев пригласил китайский автоконцерн Changan в Московскую область

Воробьев пригласил китайский автоконцерн Changan в Московскую область
Фото: Константин Семенец
Компания заинтересована в российском рынке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Китае посетил заводы и исследовательский центр крупнейшего автопроизводителя Changan, планирующего к 2025 году ежегодно продавать в России порядка 45 тысяч машин.

"Для нас очень важно сотрудничество с партнёрами из Китая, особенно сейчас, когда в Пекине прошёл международный форум "Один пояс – один путь" с участием нашего президента и председателя КНР. Российская и китайская стороны продемонстрировали качественно новый уровень взаимодействия. Нам очень интересны ваши идеи и технологии, то, как вы ведёте и развиваете свой бизнес. Хотим перенять ваш опыт, применить лучшие практики у себя. Приглашаю вас также посетить Подмосковье", – заявил Воробьев в китайском городе Чунцин.

Отмечается, что на трех заводах Changan в Чунцине работают шесть тысяч человек. Первое производство компания запустила одиннадцать лет назад, второй – в 2015 году, третий – тремя годами позже. Суммарно они делают более полумиллиона машин в год.

Исследовательский центр Changan, который посетил губернатор Подмосковья, открылся три года назад. В него было инвестировано 4,3 миллиарда юаней (57 миллиардов рублей). На данный момент он, сотрудничая с крупнейшими мировыми бизнесами, работает над повышением экологичности машин, разработками автономных систем вождения и изменением схем торговли.

Генеральный менеджер Changan Russia Сунь Цзэдзюнь представил губернатору Подмосковья четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с умной системой управления.

Кроме того, компания создала электромотор постоянного тока мощностью более 10 тысяч ватт, добавил Сунь Цзэдзюнь. Разработка увеличивает мощность машины.

Стоит отметить, что Changan заинтересован в российском рынке. За полгода 2023 года компания продала россиянам более 11,2 тысячи машин. Через три года объем их продаж на российском рынке увеличится более чем в четыре раза, уверены в компании.

Все пропало: Вашингтон крупно подставил Киев

Дальнобойные ракеты оказались просроченными

"Расстались врагами": всплыла истинная причина развода Брежневой и Меладзе

Заявление продюсера пролило свет на скандал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей