Воробьев пригласил китайский автоконцерн Changan в Московскую область

Компания заинтересована в российском рынке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Китае посетил заводы и исследовательский центр крупнейшего автопроизводителя Changan, планирующего к 2025 году ежегодно продавать в России порядка 45 тысяч машин.



"Для нас очень важно сотрудничество с партнёрами из Китая, особенно сейчас, когда в Пекине прошёл международный форум "Один пояс – один путь" с участием нашего президента и председателя КНР. Российская и китайская стороны продемонстрировали качественно новый уровень взаимодействия. Нам очень интересны ваши идеи и технологии, то, как вы ведёте и развиваете свой бизнес. Хотим перенять ваш опыт, применить лучшие практики у себя. Приглашаю вас также посетить Подмосковье", – заявил Воробьев в китайском городе Чунцин.

Отмечается, что на трех заводах Changan в Чунцине работают шесть тысяч человек. Первое производство компания запустила одиннадцать лет назад, второй – в 2015 году, третий – тремя годами позже. Суммарно они делают более полумиллиона машин в год.

Исследовательский центр Changan, который посетил губернатор Подмосковья, открылся три года назад. В него было инвестировано 4,3 миллиарда юаней (57 миллиардов рублей). На данный момент он, сотрудничая с крупнейшими мировыми бизнесами, работает над повышением экологичности машин, разработками автономных систем вождения и изменением схем торговли.

Генеральный менеджер Changan Russia Сунь Цзэдзюнь представил губернатору Подмосковья четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с умной системой управления.

Кроме того, компания создала электромотор постоянного тока мощностью более 10 тысяч ватт, добавил Сунь Цзэдзюнь. Разработка увеличивает мощность машины.

Стоит отметить, что Changan заинтересован в российском рынке. За полгода 2023 года компания продала россиянам более 11,2 тысячи машин. Через три года объем их продаж на российском рынке увеличится более чем в четыре раза, уверены в компании.