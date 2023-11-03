В Московской области стартовал прием на контрактную службу в престижное воинское подразделение

Каждый принятый кандидат получит суммарную выплату в размере 1 млн рублей

Открытие набора произошло 1 ноября и продлится до 25 ноября. Каждый кандидат, принятый на контрактную службу, получит суммарную выплату в размере 1 миллион рублей.



Эта сумма включает в себя 195 тысяч рублей из федерального бюджета, еще 200 тысяч рублей из региональных и 605 тысяч рублей из специального фонда.

Элитное воинское подразделение, функционирующее в Московской области, предоставляет контрактникам доступ к опытным инструкторам, современному военному снаряжению и индивидуальной военной подготовке.

Кроме того, им предоставляется бесплатный трансфер из любой точки мира в Московскую область. Особое внимание уделяется также взаимодействию с семьями контрактников.

Дополнительную информацию о процессе набора и условиях службы можно получить, обратившись по горячей линии по номеру +7 495 990 77 77, посетив официальный сайт контрактной службы или телеграм-бот @contractMObot.