В Московской области стартовал прием на контрактную службу в престижное воинское подразделение

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Открытие набора
произошло 1 ноября и продлится до 25 ноября. Каждый кандидат, принятый на
контрактную службу, получит суммарную выплату в размере 1 миллион рублей.
Эта сумма включает в себя 195 тысяч рублей из федерального бюджета, еще 200 тысяч рублей из региональных и 605 тысяч рублей из специального фонда.
Элитное воинское подразделение, функционирующее в Московской области, предоставляет контрактникам доступ к опытным инструкторам, современному военному снаряжению и индивидуальной военной подготовке.
Кроме того, им предоставляется бесплатный трансфер из любой точки мира в Московскую область. Особое внимание уделяется также взаимодействию с семьями контрактников.
Дополнительную информацию о процессе набора и условиях службы можно получить, обратившись по горячей линии по номеру +7 495 990 77 77, посетив официальный сайт контрактной службы или телеграм-бот @contractMObot.
Знаменитость засняли очевидцы