В Московской области стартовал прием на контрактную службу в престижное воинское подразделение

В Московской области стартовал прием на контрактную службу в престижное воинское подразделение
Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Каждый принятый кандидат получит суммарную выплату в размере 1 млн рублей

Открытие набора произошло 1 ноября и продлится до 25 ноября. Каждый кандидат, принятый на контрактную службу, получит суммарную выплату в размере 1 миллион рублей.

Эта сумма включает в себя 195 тысяч рублей из федерального бюджета, еще 200 тысяч рублей из региональных и 605 тысяч рублей из специального фонда.

Элитное воинское подразделение, функционирующее в Московской области, предоставляет контрактникам доступ к опытным инструкторам, современному военному снаряжению и индивидуальной военной подготовке.

Кроме того, им предоставляется бесплатный трансфер из любой точки мира в Московскую область. Особое внимание уделяется также взаимодействию с семьями контрактников.

Дополнительную информацию о процессе набора и условиях службы можно получить, обратившись по горячей линии по номеру +7 495 990 77 77, посетив официальный сайт контрактной службы или телеграм-бот @contractMObot.

По теме

Что сделала Пугачева сразу после прибытия в Россию: появились подробности

Знаменитость засняли очевидцы

Власти раскрыли правду о задержании Пугачевой сразу после приезда в Россию

Звезда поступила очень хитро

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей