Юлия Барановская посетила пункт отбора на службу по контракту

Ведущая оценила отсутствие бюрократии и уровень организации для прохождения медосмотра

Телеведущая и журналистка Юлия Барановская побывала в одном из московских пунктов отбора на военную службу по контракту, решив поддержать защитников Родины.

Барановская под большим впечатлением от слаженности, оперативности и организованности работы пункта сбора.

"Посмотрите, сколько волонтеров работают, сколько кабинетов, ты тут можешь все сделать. Я даже в шутку спросила: "А расписаться можно?" Вдруг отношения не узаконены, и очень хочется перед отправкой это сделать. На что мне ответили: "И это организуем", – делится Барановская.

Ведущая оценила работу в пункте отбора, где свели к минимуму бюрократическую волокиту: нужно лишь подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить там же все документы.

Защитникам страны Юлия пожелала внимательно отнестись к военной подготовке и обучению.

"Очень важно всегда в таких ситуациях слушать и выполнять приказы, выполнять все установки и внимательно реагировать на все, что вокруг тебя происходит", – отметила ведущая.

Единый пункт работает с 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Вся необходимая информация о работе пункта и условиях набора на контрактную службу доступна по телефону 117 или на портале mos.ru.