В Москве запустили чат-бот по вопросам военной службы по контракту

Пользователи Telegram смогут оперативно получить ответы на волнующие их вопросы

Виртуальный помощник появился у граждан, желающих подписать контракт на военную службу, и членов их семей. Телеграм-бот @MskContract_bot запустили в Москве, но пользоваться им могут также жители других регионов России и даже иностранцы.

С помощью чат-бота можно узнать, какие документы нужны для заключения контракта, какие выплаты положены военнослужащим и их родственникам, какие меры соцподдержки предусмотрены для членов семей участников СВО.

Альтернативной информационной площадкой является страница contract.mos.ru на портале Мосуслуг: там собраны все сведения о контрактной службе.

Кроме этого, москвичи могут воспользоваться горячей линией 117: консультант по телефону ответит на все вопросы, связанные с военной службой по контракту.

Единый пункт отбора для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве открыт по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Обратиться туда могут жители всех регионов РФ и граждане других стран. Записаться на прием можно онлайн.