В Москве открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту

В Москве открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту
Фото: Кирилл Зыков/ АГН Москва
Воспользоваться сервисом могут как москвичи, так и жители других регионов

В Москве заработала горячая линия для желающих поступить на военную службу по контракту. По номеру 117 специалисты ответят на все вопросы, в том числе о правах военнослужащих, денежных пособиях, льготах членам семьи и так далее.

На портале mos.ru также открыт сервис, где можно получить ответы на вопросы об условиях службы, о федеральных и московских выплатах и льготах военнослужащим и их родственникам. Кроме этого, на портале можно оставить онлайн заявку на заключение контракта.

Записаться в ряды военнослужащих можно и при личной явке на единый пункт отбора по адресу: улица Яблочкова, дом 5, стр. 1. Обратиться туда могут как москвичи, так и жители других регионов России и даже других государств. Иностранцы также могут решить этот вопрос через Многофункциональный миграционный центр столицы.

Ранее в Москве открылся единый центр поддержки участников СВО, куда могут обратиться за помощью и консультацией как сами военнослужащие, так и их родные.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Путин успешно выдавливает Запад с главного фронта СВО - Express

Действия Москвы вызывают уважение у британцев

Известный военный блогер погиб в Санкт-Петербурге

Произошедшее может быть терактом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей