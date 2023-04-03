В Москве открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту

Воспользоваться сервисом могут как москвичи, так и жители других регионов

В Москве заработала горячая линия для желающих поступить на военную службу по контракту. По номеру 117 специалисты ответят на все вопросы, в том числе о правах военнослужащих, денежных пособиях, льготах членам семьи и так далее.

На портале mos.ru также открыт сервис, где можно получить ответы на вопросы об условиях службы, о федеральных и московских выплатах и льготах военнослужащим и их родственникам. Кроме этого, на портале можно оставить онлайн заявку на заключение контракта.

Записаться в ряды военнослужащих можно и при личной явке на единый пункт отбора по адресу: улица Яблочкова, дом 5, стр. 1. Обратиться туда могут как москвичи, так и жители других регионов России и даже других государств. Иностранцы также могут решить этот вопрос через Многофункциональный миграционный центр столицы.

Ранее в Москве открылся единый центр поддержки участников СВО, куда могут обратиться за помощью и консультацией как сами военнослужащие, так и их родные.

