В столичном индустриальном парке "Руднево" началось производство гражданских беспилотников – Собянин

Для высокотехнологичных производств в кластере созданы льготные условия

В московском индустриальном парке "Руднёво" наладили выпуск гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ближайших планах – увеличение производства и открытие более 2 тыс. новых рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Решение создать на территории "Руднёво" Федерального центра беспилотных авиационных систем было принято в ноябре 2022 года. А уже в марте 2023 г. компания "Аэромакс" начала выпускать там беспилотные авиационные системы вертолетного типа, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях.

"То, что делает "Аэромакс", – это будущее нашей беспилотной авиации, которая, конечно, будет востребована и нефтяниками, и газовиками, и сельским хозяйством",

– написал мэр в своем телеграм-канале. В планах компании – значительно увеличить выпуск БПЛА. Для этого в проект планируется инвестировать 5,4 млрд рублей и открыть производство еще в трех корпусах "Руднево".

Город, со своей стороны, также создает максимально благоприятные условия этому и подобным высокотехнологичным предприятиям. В частности, теперь индустриальный парк "Руднёво" и прилегающие территории включены в состав ОЭЗ "Технополис Москва", для резидентов которого установлены специальные льготные условия по налогам, а ставка налога на прибыль составляет всего 2%.

Другими преимуществами "Руднево" являются хорошая транспортная доступность, предоставление готовых современных производственных помещений или строительство объектов под нужды конкретного заказчика и др.

Ранее сообщалось о создании на базе технополиса "Москва" большого фармацевтического кластера, где будут выпускать лекарства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы и сахарного диабета, различные антибиотики и вакцины.