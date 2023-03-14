Сергей Собянин сообщил о запуске производства лазерных станков в Печатниках

Сергей Собянин сообщил о запуске производства лазерных станков в Печатниках
Фото: пресс-служба
За год российская компания планирует увеличить выпуск продукции в 20 раз

В особой экономической зоне "Технополис Москва" стартует производство лазерных станков. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во вторник, 14 марта.

"Создавать оборудование будет "ЛАССАРД". Это российская компания полного цикла. Разместится предприятие на площадке "Печатники" особой экономической зоны",

– написал Собянин в своем телеграм-канале. Он добавил, что отечественная компания планирует инвестировать в производство около 230 млн рублей. Ожидается, что в течение года объем выпуска продукции будет увеличен в 20 раз.

В составе ОЭЗ "Технополис Москва" имеется 5 площадок: "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". На их резидентов распространяется льготный режим и различные меры городской поддержки.

Ранее Москва одобрила гранты 15 высокотехнологичным компаниям.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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