Собянин рассказал о реорганизации бывшей промзоны Братцево

Собянин рассказал о реорганизации бывшей промзоны Братцево
Фото: Максим Мишин/ АГН Москва
На севере столицы появилась привлекательная для жителей новая точка притяжения

В Братцево на месте бывшего завода строительных конструкций обустроен новый жилой квартал со всей инфраструктурой, необходимой для комфортного пребывания. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Завершена реорганизация части бывшей промышленной зоны Братцево",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, здесь построили семь жилых корпусов. Жители шести из них уже справляют новоселье, седьмой дом также готов – его уже ввели в эксплуатацию.

Помимо новых квартир, здесь появились предприятия сферы услуг, магазины, технопарк. Благоустроена и набережная Головинского канала.

"Заброшенный в 90-х годах участок стал новой точкой притяжения Головинского района", – отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин поделился планами благоустройства Москвы на 2023 год.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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