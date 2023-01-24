Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы на 2023 год

В столице подвели итоги работы Комплекса городского хозяйства за прошлый год и согласовали задачи на ближайшую перспективу

В 2023 году планируется благоустроить 19 общественных пространств в Москве, 74 парка и сквера, более 1600 дворов и придомовых территорий. Об этом было заявлено на заседании Президиума правительства Москвы во вторник, 24 января.

В прошлом году столичный комплекс городского хозяйства успешно выполнил многочисленные работы по ремонту и благоустройству различных объектов в Москве. Для того, чтобы в городе было комфортно жить и работать, были приведены в порядок исторические кварталы Басманного и Красносельского районов, Арбата и Хамовников, территория около Павелецкого вокзала, участок от Садового кольца до Университетского проспекта и т.д. В этом году работа в данном направлении продолжится. В частности, запланировано благоустройство Воробьевской набережной, территории Южного речного вокзала, Цветного бульвара и т.д.

Намечена на 2023 год и реабилитация 11 прудов в столице, а также участков четырех рек. Речь, в том числе, о Верхнем и Нижнем Бехтеревских прудах, прудах Лефортовского и Лианозовского парков, участков рек Сетунь, Раменка и др.

В пойме реки Жужи облагородят территорию Вишневого сада, приведут в порядок местность около ледового дворца Центра спорта и образования "Самбо-70".

В рамках программы улучшения освещения планируется установить еще 31 тыс. опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов по всему городу.

Продолжится реконструкция линий электропередачи, тепловых сетей, водоснабжения. Плановые ремонты подъездов жилых домов, капитальные ремонты зданий – это и многое другое есть в планах комплекса городского хозяйства Москвы на 2023 год, сообщает пресс-служба мэра.

Ранее Сергей Собянин оценил эффект от отмены турникетов в городском наземном транспорте.