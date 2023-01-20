Комплексное развитие территорий определит облик Москвы на ближайшие 100 лет - Собянин

Город находит применение каждому сантиметру своей земли

В Москве реализуют 25 проектов комплексного развития территорий с общей площадью свыше 366 гектаров. За счет реорганизации промышленной зоны у столицы появятся новые возможности, о чем указал в личном блоге мэр Сергей Собянин.

Грамотный подход в использовании территорий позволяет открывать высокотехнологичные производства с деловыми центрами, социальными объектами и общественными пространствами.

"Современной промышленности попросту не нужно столько земли. Выпускающий продукцию стоимостью миллиарды рублей завод может занимать пару этажей в технопарке. Но есть нюанс. Территории промзон находятся в частной собственности, и часто собственник там не один. Как правило, им сложно договориться между собой, да и нет стимула что-то кардинально менять. Какая-то денежка "капает" с аренды, и ладно. На наш век хватит. Но это положение категорически не устраивает городские власти и горожан", – считает мэр.

Пришлось обращаться к президенту страны, после чего был принят закон о комплексном развитии территорий. Правительство столицы теперь вправе принимать решения о реализации соответствующих проектов. Согласные с проектом собственники промышленной зоны могут сделать все самостоятельно. В иных случаях город готов выкупить землю или за счет торгов готов привлечь к реализации инвестора.

Сейчас в городе активно реализуют 25 проектов суммарной площадью свыше 366 гектаров. Планируется строительство современных промышленных предприятий и технопарков общей площадью в 1,8 млн квадратов, что позволит открыть 87 тыс. новых рабочих мест.

Комплексное развитие города, указал Собянин – работа на десятилетия, которая определит облик Москвы на столетие вперед.