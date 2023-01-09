Собянин рассказал об открытии новых больниц и поликлиник в Москве

Собянин рассказал об открытии новых больниц и поликлиник в Москве
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Столичное здравоохранение переходит на современные стандарты оказания медицинской помощи

Наступивший 2023 год станет для Москвы прорывным с точки зрения открытия современных больниц и поликлиник. Об этом сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

В 2017 году власти города объявили о планах масштабного строительства в сфере здравоохранения. Дело в том, что большинство столичных стационаров размещалось зданиях, построенных в 50-60-е годы прошлого века, а то и вовсе в памятниках архитектуры XVIII-XIX веков. На этой базе оказывать современную медицинскую помощь было невозможно: старые перекрытия не позволяли даже установить современную технику. Поэтому решено было строить новые здания – более десятка больничных корпусов и 32 поликлиники. К настоящему моменту часть объектов уже сданы и открыты для приема пациентов. А 2023 год и вовсе станет "прорывным" в этом отношении, заверил Сергей Собянин.

Так, в конце декабря прошлого года был открыт скоропомощной стационарный комплекс (ССК) ГКБ им. В.В. Вересаева на Лобненской улице. Буквально через несколько дней он примет своих первых пациентов – людей, которым потребуется экстренная помощь в связи с травмами, отравлениями, инфарктами, инсультами и иными неотложными состояниями.

"В 2023 году в Москве будет введено еще пять скоропомощных комплексов, которые возьмут на себя значительную часть экстренной помощи. В общей сложности – более 600 суперсовременных коек, 10 тыс. единиц новейшего медицинского оборудования, порядка 60 высокотехнологичных операционных и примерно 500 тысяч пациентов в год",

– сообщил Собянин. Это позволит Москве окончательно перейти на новый стандарт оказания экстренной помощи.

Для будущих мамочек и младенцев распахнут двери новые роддома и перинатальные центры, в том числе те, которые на период эпидемии COVID-19 были отданы под ковидные стационары.

В обычный режим работы вернулась и новая больница в Коммунарке, где в 2020-22 г.г. также был устроен госпиталь для больных коронавирусом. В 2023 г. там должно быть завершено строительство Детского корпуса больницы с отделениями детской хирургии, нейрохирургии, оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционным блоком и дневным стационаром. А на 2024 г. запланировано начало работы нового Корпуса лучевой терапии, где смогут проводить 3D-4D-лучевую терапию при онкологических заболеваниях.

Важным шагом в повышении качества онкологической помощи является также открытие нового комплекса МКНЦ им. Логинова. Там пациенты смогут в одном месте получить все виды медицинской помощи – от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации.

Строятся и проходят капитальный ремонт и другие больницы и поликлиники Москвы.

"Мы создадим прочный фундамент, на котором московское здравоохранение будет успешно развиваться на протяжении многих десятилетий",

– заверил Сергей Собянин.

Ранее глава города рассказал о завершении крупнейшей в истории Москвы программы модернизации амбулаторного звена.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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