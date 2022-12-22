Крупнейшая в истории Москвы программа модернизации поликлиник завершится в 2023 году – Собянин

Все планы по развитию города будут реализованы

Москва последовательно выполняет все взятые на себя социальные обязательства. На это указал мэр Сергей Собянин, выступая с годовым отчетом о работе столичного правительства перед депутатами Мосгордумы. В наступающем году социальная направленность политики города усилится еще больше, сообщил градоначальник.

Все льготы, которыми пользуются москвичи, в 2023 году будут сохранены. Бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное питание в школах, субсидирование оплаты услуг ЖКХ – все, к чему привыкли граждане льготных категорий, останется неизменным. Более того, все городские ежемесячные и единовременные выплаты будут проиндексированы на 10%. Таким образом, минимальная пенсия неработающего москвича составит 23 313 рублей в месяц.

"С 1 января проведем индексацию социальных выплат и доплат к пенсиям москвичей. Продолжим активную работу по развитию программ “Московского долголетия”, адресной поддержки, социального ухода, паллиативной помощи и многих других",

– заверил Сергей Собянин. При этом социальная поддержка города расширится на семьи мобилизованных москвичей. Плюс столица продолжит помогать жителям новых регионов России. Так что социальная часть расходов бюджета на 2023 г. будет весьма внушительная.

Несмотря на это, правительство Москвы обязуется выполнять планы по развитию города. В частности, продолжится – и в следующем году завершится! – программа модернизации амбулаторного звена. Она стала крупнейшей в истории города и затронула 201 поликлинику, где обслуживается больше половины жителей столичного региона. Здания медицинских учреждений не просто пройдут капитальный ремонт – они получат современное оборудование, которое позволит повысить качество лечения и диагностики пациентов. В этом уже смогли убедиться посетители поликлиник, открывшихся после модернизации.

"На сегодняшний момент с начала 2022 года в столице отремонтировано по новому московскому стандарту уже 37 поликлиник. В общей сложности с момента запуска программы почти 70 поликлиник обновлены, в них ведется прием пациентов. Еще более чем в 130 учреждениях по всей Москве работы продолжаются",

– уточнил замглавы Департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

Там, где поликлиник не хватает, будут построены новые. Это еще одна большая программа, которую реализует Москва в сфере здравоохранения. В общей сложности до 2024 г. в столице возведут 32 здания для комплексного амбулаторного обслуживания.

Стационарное звено также улучшается. Строятся и модернизируются больницы, открываются новые лечебные центры. Так, при ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова появился крупнейший в городе перинатальный центр для оказания помощи роженицам с сердечно-сосудистыми патологиями. Обновлены корпуса Боткинской больницы. Клинический центр "Коммунарка", принявший на себя основной удар в разгар пандемии коронавируса, перешел в обычный режим работы.

В ближайшее время значимым событием в сфере здравоохранения станет внедрение нового московского стандарта неотложной помощи. Его основой будут шесть новых скоропомощных корпусов в городских больницах, в том числе при НИИ СП имени Н.В. Склифосовского.

"Институт Склифосовского готовится к открытию нового скоропомощного комплекса, это произойдет уже совсем скоро. "Склиф" всегда специализировался на самых сложных случаях экстренной неотложной помощи. Открытие СПК позволит нам помогать ещё большему количеству тяжелых пациентов и буквально выйти на новый уровень оказания медицинской помощи",

– отмечает директор больницы Сергей Петриков. Он пояснил, что в новых СПК пациенты смогут проходить все нужные для постановки диагноза обследования, сдавать анализы, получать хирургическую помощь внутри одного комплекса. Для родственников больных будет создана комфортная зона ожидания с информационным табло, что поможет снизить накал эмоционального напряжения. Для персонала также создается продуманная комфортная среда для работы и отдыха.

Эти и другие программы по повышению качества и комфорта лечения закладывают фундамент развития московского здравоохранения на десятилетия вперед, указал Собянин, выступая перед депутатами МГД.