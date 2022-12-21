Собянин отчитался о работе правительства Москвы в 2022 году

Собянин отчитался о работе правительства Москвы в 2022 году
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Выступление мэра перед депутатами Мосгордумы состоялось 21 декабря

Москва достойно справилась со всеми испытаниями в 2022 году: коронавирус пережила, экономический потенциал в условиях санкций сохранила, новым российским регионам и военнослужащим в зоне СВО активно помогает. На это указал мэр Сергей Собянин, выступая с традиционным ежегодным отчетом перед Московской городской думой в среду, 21 декабря, в дистанционном формате.

По словам Собянина, попытки Запада сломить Россию санкциями провалились. Федеральный центр и регионы смогли оперативно перенастроить экономику: выстроить новые логистические цепочки, скорректировать законодательную базу, наладить выпуск востребованной продукции. В частности, в Москве за короткое время иностранные точки быстрого питания были замещены отечественными, возобновлено производство автомобилей на заводе "Москвич", построено 12 млн квадратных метров недвижимости.

В итоге рост обрабатывающей промышленности в Москве в настоящее время превышает 10%, уровень безработицы снизился до 0,4%, полки магазинов заполнены качественными местными продуктами.

"Мы не только сохранили экономический потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед",

– подчеркнул Собянин.

Все социальные обязательства город в этом году, как и прежде, исполнял в срок и в полном объеме. Программа переселения москвичей из ветхого жилья в новостройки активно реализуется. Сейчас на стадии переезда по реновации находятся 100 тысяч человек. А скоро процесс пойдет еще быстрее, поскольку в следующие три года для новоселов планируется построить вдвое больше жилья, чем ранее.

По программе благоустройства "Мой район" в 2022 г. было приведено в порядок три тысячи объектов. Доля памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, за текущий год сократилась в девять раз.

Активно реализуется программа обновления сферы здравоохранения. Проходят капитальный ремонт и строятся новые здания больниц и поликлиник. В следующем году эта работа будет продолжена. В частности, запланирована реконструкция 201 поликлиники, а в районах, где медучреждений не хватает, 30 помещений построят и оснастят с нуля.

Модернизируют в столице и транспортную систему. Так, в 2023 г. будет завершено строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), МЦД-3 и МЦД-4. В общей сложности на этих линиях будет открыто для пассажиров 80 станций, 32 из которых станут пересадочными узлами.

Собянин отдельно поблагодарил бизнес – за нацеленность на успех, трудолюбие и талант; воинов, отправившихся на защиту Отечества – за мужество и героизм; москвичей, передающих гуманитарную помощь беженцам, жителям и военнослужащим в зоне СВО, – за сострадание и единство.

"Новый 2023 год будет непростой год, но я верю в Москву, верю в москвичей. Мы живем в лучшем городе Земли!"

– подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее в Москве утвердили бюджет на 2023 г., который эксперты охарактеризовали как "социальный".

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Москва и Минск воспользовались примером США в ядерной сфере – "Ъ"

Практика американцев оказалась полезной

Кедми раскрыл корыстные мотивы Лукашенко в дружбе с Россией

Просто так не бывает ничего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей