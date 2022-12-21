Собянин отчитался о работе правительства Москвы в 2022 году

Выступление мэра перед депутатами Мосгордумы состоялось 21 декабря

Москва достойно справилась со всеми испытаниями в 2022 году: коронавирус пережила, экономический потенциал в условиях санкций сохранила, новым российским регионам и военнослужащим в зоне СВО активно помогает. На это указал мэр Сергей Собянин, выступая с традиционным ежегодным отчетом перед Московской городской думой в среду, 21 декабря, в дистанционном формате.

По словам Собянина, попытки Запада сломить Россию санкциями провалились. Федеральный центр и регионы смогли оперативно перенастроить экономику: выстроить новые логистические цепочки, скорректировать законодательную базу, наладить выпуск востребованной продукции. В частности, в Москве за короткое время иностранные точки быстрого питания были замещены отечественными, возобновлено производство автомобилей на заводе "Москвич", построено 12 млн квадратных метров недвижимости.

В итоге рост обрабатывающей промышленности в Москве в настоящее время превышает 10%, уровень безработицы снизился до 0,4%, полки магазинов заполнены качественными местными продуктами.

"Мы не только сохранили экономический потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед",

– подчеркнул Собянин.

Все социальные обязательства город в этом году, как и прежде, исполнял в срок и в полном объеме. Программа переселения москвичей из ветхого жилья в новостройки активно реализуется. Сейчас на стадии переезда по реновации находятся 100 тысяч человек. А скоро процесс пойдет еще быстрее, поскольку в следующие три года для новоселов планируется построить вдвое больше жилья, чем ранее.

По программе благоустройства "Мой район" в 2022 г. было приведено в порядок три тысячи объектов. Доля памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, за текущий год сократилась в девять раз.

Активно реализуется программа обновления сферы здравоохранения. Проходят капитальный ремонт и строятся новые здания больниц и поликлиник. В следующем году эта работа будет продолжена. В частности, запланирована реконструкция 201 поликлиники, а в районах, где медучреждений не хватает, 30 помещений построят и оснастят с нуля.

Модернизируют в столице и транспортную систему. Так, в 2023 г. будет завершено строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), МЦД-3 и МЦД-4. В общей сложности на этих линиях будет открыто для пассажиров 80 станций, 32 из которых станут пересадочными узлами.

Собянин отдельно поблагодарил бизнес – за нацеленность на успех, трудолюбие и талант; воинов, отправившихся на защиту Отечества – за мужество и героизм; москвичей, передающих гуманитарную помощь беженцам, жителям и военнослужащим в зоне СВО, – за сострадание и единство.

"Новый 2023 год будет непростой год, но я верю в Москву, верю в москвичей. Мы живем в лучшем городе Земли!"

– подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее в Москве утвердили бюджет на 2023 г., который эксперты охарактеризовали как "социальный".