Сладкие подарки и лазерные операции: что Москва делает для детей Донбасса

Сладкие подарки и лазерные операции: что Москва делает для детей Донбасса
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Неравнодушные граждане и специалисты помогают создать праздничное настроение и оказывают поддержку тем, кому сейчас особенно тяжело

Совсем скоро наступит Новый год – праздник, от которого все ждут чудес и добрых сюрпризов. Детям, оказавшимся в зоне проведения специальной военной операции, сегодня особенно важно помочь ощутить атмосферу волшебства. Москва прилагает для этого все возможные усилия.

В новые регионы России уже отправлено более 30 тысяч сладких новогодних наборов от мэра столицы Сергея Собянина. Волонтеры молодежного сообщества "STOлица" доставят их в социальные учреждения ДНР и ЛНР, детские дома, больницы, а также в семьи.

"Они привезут с собой праздничное настроение и помогут детям поверить в новогоднее чудо",

уверена председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Фото: Авилов Александр/ АГН Москва

Сбор подарков от москвичей в рамках акции "Москва помогает" для юных жителей Донбасса, Запорожья, Херсонской области, а также приграничных Брянской и Курской областей уже идет на базе ресурсного центра "Мосволонтер" и продолжится до 8 января. Так что для многих новогодние праздники с окончанием каникул не закончатся.

Добрыми волшебниками работают сейчас и московские медики. За 2022 год они оказали помощь более 280 донецким и луганским ребятам, которым требовалась хирургическая операция или медицинская реабилитация. Еще больше детишек удалось вылечить на местах. Столичные врачи трудятся в ЛНР и ДНР посменно, многие уже побывали в нескольких командировках. За последние полгода они провели там более четырех тысяч операций и 11 тысяч консультаций.

"Наши специалисты закрывают несколько профилей – это детская хирургия, хирургия ран и раневых дефектов, детская нейротравма и нейрохирургия, травматология и анестезиология-реаниматология. Кроме того, в Луганске находятся врачи Института, которые занимаются лазерной хирургией. Они везут с собой оборудование, необходимое для проведения операций с применением лазера, и на месте оказывают пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь",

– рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы Валерий Митиш.

Если не удается эффективно помочь ребенку в республиканских больницах, его переводят в Москву. Лечение может быть длительное, до нескольких месяцев. Но и после выписки столичные врачи поддерживают связь с маленьким пациентом, чтобы при необходимости продолжить лечение в НИИ или направить к специалистам, работающим непосредственно в ЛНР и ДНР.

А тем жителям новых регионов России, которые в эти дни окажутся в Москве, представится шанс побывать на главной Елке страны в Кремле, на Елке Мэра и других сказочных представлениях. К примеру, воспитанники искусств Донбасса приедут в столицу для участия в детском фестивале "Горячее сердце", который пройдет с 20 по 25 декабря. Помимо конкурсной программы и гала-концерта, их ожидает множество развлекательных мероприятий.

Ранее при содействии Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в столице прошли реабилитацию более 90 детей-сирот из ДНР. После курса восстановления всем нашлись новые семьи в разных регионах России.

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