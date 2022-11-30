Билеты на Елку мэра Москвы получат отличники, дети мобилизованных и из многодетных семей

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Гостей новогодней Елки мэра Москвы в этот раз ждет увлекательное путешествие на Волшебном экспрессе. Дед Мороз и Снегурочка встретят юных пассажиров на праздничном вокзале в фойе Гостиного двора и вместе с помощниками помогут занять свои места в зале, где пройдет сказочный спектакль.
Вместе с девочкой Алисой маленькие зрители отправятся навстречу приключениям и узнают, как добрые поступки и забота о ближних помогают совершать настоящие чудеса.
Помимо спектакля, ребята увидят карнавал елочных игрушек, встретятся с героями известных мультфильмов, сделают необычные снимки в фотозонах, создадут праздничное настроение ярким аквагримом, поучаствуют в мастер-классах и конкурсах.
По традиции билеты на Елку мэра получат ребята, отличившиеся в учебе и спорте, лауреаты различных конкурсов и олимпиад, дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты. В этом году билет на представление в Гостином дворе получат также дети из семей мобилизованных. Более 42 тысяч приглашений от имени Сергея Собянина уже разослано, сообщается на сайте мэра.
Родители, сопровождающие детей, смогут увидеть прямую трансляцию представления в специальном мульткинотеатре.
Ранее Центр поддержки семей мобилизованных пригласил родственников москвичей, призванных на службу в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, на предновогодние развлечения.
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