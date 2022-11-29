Финансовую поддержку города выиграли 90 социальных НКО

"Москва – добрый город" – конкурс грантов с таким названием прошел в столице уже в четвертый раз. В этом году грантовый фонд составил 400 млн рублей. Эти деньги были распределены между некоммерческими организациями (НКО), которые представили лучшие проекты социальной направленности.

Всего на конкурс было подано 484 заявки. Потребовалось провести более 1,5 тыс. экспертиз, чтобы выявить победителей, рассказывает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В результате 90 НКО получили от города финансовую поддержку, благодаря которой смогут оказать реальную помощь 30 тысячам москвичей.

"К нам поступило много интересных и актуальных проектов, многие из которых получили заслуженные высокие баллы. Конкуренция среди НКО сильно возросла",

– отметила Анастасия Ракова.

Сумма грантов разная. Так, почти половину фонда (204 млн руб.) экспертная комиссия распределила между 29 НКО – на реализацию своих проектов они получат от 5 до 10 млн рублей. Гранты в размере 1-5 млн руб. (в общей сумме более 184 млн) получат 48 организаций. Еще 12 млн руб. распределено между 13 НКО, т.е. они получат чуть менее миллиона рублей.

Одним из победителей конкурса грантов "Москва – добрый город" стал благотворительный фонд "Даусайд Ап". Уже многие годы он помогает детям от 7 лет и молодым людям с синдромом Дауна адаптироваться к жизни в обществе, научиться самообслуживанию, получить работу. На полученный от города грант фонд сможет купить оборудование и расходные материалы для практических занятий и нанять профессиональных педагогов.

"Обучаем ребят ведению домашнего хозяйства, кулинарии, уходу за собой, основам финансовой и компьютерной грамотности, правилам поведения в общественных местах, самостоятельному передвижению по городу. В мастерских работают более взрослые ребята. Грант позволяет нам давать подопечным не только зарплату, но и социальный статус, возможность развиваться, ощущение своей нужности и повод для гордости",

– говорит Директор благотворительного фонда "Даусайд Ап" Анна Португалова.

Фонд имени Васи Перевощикова получил грант на реализацию проекта "Безопасный рекрутинг". Его смысл – в привлечении добровольцев – доноров костного мозга к подключению к Национальному регистру. Логика проста: чем больше потенциальных доноров в регистре, тем больше шансов на спасение у пациентов, которым не выжить без трансплантации костного мозга. Сотрудники Фонда уже несколько лет решают эту задачу, в том числе за счет прежних грантов конкурса "Москва – добрый город". Новый грант позволит привлечь еще больше добровольцев.

"Сейчас заканчивается наш второй проект, уже более тысячи жителей вступили в регистр. Для осознанного донорства костного мозга это очень значимый результат. Можно смело сказать, что благодаря средствам гранта количество москвичей, вовлеченных в решение этой социальной проблемы, за время реализации проекта увеличилось вдвое",

– отметила руководитель проекта "Безопасный рекрутинг" Фонда им. Васи Перевощикова Мила Геранина.

Столичный Департамент труда и социальной защиты населения организует конкурс грантов "Москва – добрый город" с 2019 года. За это время 464 НКО получили на реализацию социальных проектов всех направлений 1,6 млрд рублей.