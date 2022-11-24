Движение по диаметру Киевско-Горьковского направления начнется в конце 2023 года

Запуск четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) снизит загруженность Солнцевской, Арбатско-Покровской и Калининской линий Московского метрополитена на 6-9%. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, запуск МЦД-4 запланирован на конец следующего года. Новый маршрут напрямую соединит Апрелевку и Железнодорожный и станет самым протяженным среди московских диаметров.

"Благодаря новому диаметру существенную разгрузку получат три линии метро и четыре автомагистрали, а у пассажиров появятся новые удобные маршруты",

– приводит АГН "Москва" мнение Ликсутова.

МЦД-4 соединит Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги в одну диаметральную линию, на которой будет 18 станций для пересадки на другие линии. По предварительным оценкам, МЦД-4 ежедневно будут пользоваться примерно 455 тысяч человек.

На днях в Москве открылась после реконструкции железнодорожная станция Мещерская, которая также войдет в состав МЦД-4. Она находится в районе Солнцево (ЗАО) между станциями Солнечная и Очаково Киевского направления МЖД. До 2010 г. эта станция называлась Востряково, затем ее переименовали в Сколково, а в 2020 г. было принято решение дать ей название Мещерская, чтобы пассажиры не путали ее со станциями Сколково МЦД-1 и Востряково Павелецкого направления МЖД.