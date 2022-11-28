Социальную службу ЛНР организуют по примеру Москвы

Социальную службу ЛНР организуют по примеру Москвы
Фото: mos.ru
Работники социальной сферы столицы делятся опытом с луганскими коллегами

Представители Луганской Народной Республики посетили Москву в рамках соглашения о сотрудничестве в социальной сфере. Луганских специалистов интересовали, в первую очередь, вопросы организации помощи людям, которые не способны позаботиться о себе без помощи государства – детям-сиротам, инвалидам, лицам, нуждающимся в особом уходе.

"Наша задача – не только сохранить то лучшее, что есть в нашей сфере социальной защиты, но и оптимизировать ее с учетом законодательства Российской Федерации и опыта российских коллег",

– пояснил директор Луганского детского учреждения санаторного типа "Незабудка" Александр Шабанов.

Московские коллеги открыто и с желанием делятся опытом с луганскими коллегами. Как рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, по запросу делегатов из ЛНР было организовано посещение столичных центров содействия семейному воспитанию, школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых, Комплексного реабилитационно-образовательного центра, Московского городского центра реабилитации и центра реабилитации и образования № 7.

"Особый интерес гостей из ЛНР во время посещения нашего центра вызвали методики сопровождения и занятости во взрослой жизни воспитанников с множественными нарушениями в развитии",

– отметила директор Комплексного реабилитационно-образовательного центра ДСЗН Виктория Николаенко. Стороны договорились, что московские специалисты продолжат консультировать луганских коллег в подборе эффективных методик реабилитации и создании благоприятных условий при сопровождении людей с тяжелыми формами инвалидности.

Фото: Новосильцев Артур / АГН Москва

Это уже второй визит сотрудников соцзащиты ЛНР в Москву. Столичные специалисты также выезжали в Луганск, чтобы на месте оценить необходимость материально-технического оснащения учреждений и понять, какие полезные образовательные мероприятия для работников социальной сферы ЛНР можно организовать онлайн.

"Столичная соцзащита – это большая развитая система поддержки. За годы работы мы собрали уникальные практики в сфере реабилитации людей с инвалидностью и их социальной интеграции в жизнь мегаполиса. Запустили проекты, которые доказали свою востребованность и эффективность. В текущей ситуации как никогда важно поддерживать друг друга и делиться накопленным опытом. Учитывая потребность коллег из ЛНР в помощи с выстраиванием качественной системы социальной защиты, мы будем продолжать сотрудничество",

– подчеркнул замглавы Департамента соцзащиты города Москвы Алексей Володин.

При этом часть московских специалистов оказывает помощь коллегам из ЛНР непосредственно в республике. В частности, врачи 15-й горбольницы работают там в составе большой мультидисциплинарной команды столичных медиков из разных стационаров, сообщил главврач ГКБ №15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко.

"Почти 30 хирургов разных профилей, травматологов-ортопедов и анестезиологов-реаниматологов нашего стационара оказывают поддержку своим коллегам на новых территориях. Это консультации, организационная работа, проведение различных операций, обучение передовым методам хирургии, которые широко применяются в Москве и многое другое", – рассказал Валерий Вечорко.

Ранее сообщалось, что более 200 медиков из Москвы помогают пациентам в Донбассе на регулярной основе.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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