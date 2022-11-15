Индексация тарифов ЖКХ в Москве в среднем будет ниже ожидаемой инфляции

Следующая индексация пройдет через 1 год и 7 месяцев

С 1 декабря тарифы на коммунальные услуги в Москве повысятся на 9%. Это на 4,9% ниже ожидаемого уровня инфляции за год. Следующая индексация тарифов ЖКХ возможна не ранее июля 2024 года.

Традиционно в России стоимость услуг ЖКХ повышается в середине лета. Но в этом году правительство РФ сочло целесообразным провести индексацию почти на полгода раньше – с 1 декабря. Как пояснили в Минэкономразвития, это позволит обеспечить "бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране", сохранить предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг населению, проводить работы по обновлению теплотрасс, водопроводов и других объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

При этом повышение платы за ЖКУ в Москве будет заметно ниже реальной инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2022 году составит 13,9%, а тарифы будут проиндексированы на 9%. Это даже ниже, чем индексация социальных выплат, которые с 1 января 2023 г. вырастут в столице на 10%.

Москвичи, пользующиеся социальными льготами, также продолжат получать субсидию на оплату ЖКУ. Она начисляется, если расходы на коммуналку составляют выше 10% дохода. Средства на эти цели уже предусмотрены в бюджете столицы, как и на финансирование бесплатного проезда отдельных категорий граждан, на лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и пр.

В других регионах России также действуют свои льготы и субсидии по оплате ЖКХ, газа, проезда в общественном транспорте.

Важно, что внеплановое повышение тарифов ЖКХ в декабре 2022 года означает, что 1 июля 2023 года индексации не будет. В следующий раз цены на коммуналку изменятся не ранее 1 июля 2024 года, то есть через полтора года с лишним.

О том, почему бюджет Москвы на 2023 г. эксперты называют социально ориентированным, "Утро.ру" писало ранее.