Интерактивный музей на Красной площади посетили более 200 тысяч человек

Экспозиция была посвящена 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года

Интерактивный музей на Красной площади, организованный в честь годовщины парада 1941 года, с которого защитники столицы отправлялись сразу на фронт, вызвал большой интерес у москвичей и гостей столицы. За несколько дней экспозицию посетили более 200 тысяч человек.

Посетители, среди которых было много детей, узнали о жизни в осажденной Москве осенью и зимой 1941 года, героизме и стойкости ее защитников.

Помимо Красной площади, интерактивный музей развернулся на нескольких площадках. Так, у Белорусского вокзала установили вагон-теплушку, аналогичную той, в которой 81 год назад бойцы уезжали на фронт. На больших экранах транслировались кадры документальной хроники тех лет.

Архивные фото из коллекции информационного агентства ТАСС помогли представить, как жил осажденный фашистами город, как жители берегли памятники, как дежурили на крышах и строили оборонительные сооружения на подступах к столице.

На улицах Москвы можно было увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны из музея Вадима Задорожного, в том числе танк Т-60, мотоцикл М-72, гусеничный тягач Т-20 "Комсомолец", самолет И-16.

В числе праздничных мероприятий были театрализованные постановки, концерты песен военных лет.

Организатором мероприятия стал Комитет общественных связей и молодежной политики, художественным руководителем проекта – заслуженный артист России Игорь Угольников. Большую помощь в проведении мероприятий оказали волонтеры.