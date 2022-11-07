Скорость движения трамваев на улицах Москвы вырастет на 30%

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В столице ведутся работы по обособлению трамвайных путей от автомобильных дорог. Это позволит увеличить скорость движения трамваев в среднем на 30%, а ситуацию на дорогах сделает удобнее и безопаснее для всех участников движения.
С понедельника, 7 ноября, специалисты приступили к работам по обособлению трамвайных путей на Измайловском и Серпуховском Валу, а также на Волочаевской улице. В общей сложности там проходит семь трамвайных маршрутов.
Высота обособления составит 15 см. Его не будет только на перекрестках, поэтому на пересечении трамвайных путей с автомобильными дорогами водителям следует быть особенно бдительными и осторожными.
Работы по отделению трамвайных путей также ведутся в Ростокинском проезде. При этом 60% трамвайных линий в Москве уже отделены от автодорожного полотна.
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