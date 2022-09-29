Продажа билетов на речной транспорт Москвы налажена через Russpass

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Пользоваться водным транспортом в Москве стало еще удобнее. Купить билет на речной трамвайчик или теплоход теперь можно через туристический сервис Russpass. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Новая функция на сервисе появилась благодаря интеграции с сайтом "Суда сюда!". Теперь зарегистрированные пользователи Russpass могут выбрать подходящий водный маршрут и оплатить билет, выбрав в разделе меню "Как добраться" пункт "Речные трамваи".
В данный момент москвичам и гостям столицы предлагается более 10 маршрутов с отправлением от причалов Новоспасский Мост, Киевский Вокзал, Большой Устьинский Мост, Третьяковский и Северный речной вокзал. При выборе можно прочитать подробное описание пути, узнать, сколько дорога займет времени, дадут ли пассажиру теплый плед, можно ли на борту купить кофе, разрешено ли провозить домашних животных.
"По поручению Сергея Собянина мы повышаем качество речных поездок, чтобы пользоваться водным транспортом стало так же комфортно и безопасно, как и другим городским",
– подчеркнул Максим Ликсутов.
Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе московского правительства. С его помощью можно спланировать путешествие не только по Москве, но и по регионам России, в том числе забронировать отель, приобрести билеты, составить экскурсионный маршрут. Зарегистрироваться на сервисе можно через учетную запись на mos.ru или другим удобным способом.
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