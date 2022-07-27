Проезд по МСД для жителей Москвы и Подмосковья будет бесплатным - Собянин

Для автовладельцев столичного региона власти сделают исключение

Московский скоростной диаметр - наиболее длинная бессветофорная магистраль страны. В Москве происходит активное развитие транспортной системы, над которой работают, учитывая безопасность участников дорожного движения. В число приоритетных городских проектов входит и МСД.

Магистраль представляет собой 68-километровый хайвей, объдиняющий Юго-Восточную и Северо-Восточную хорду с крупнейшими вылетными магистралями столицы. С ним можно проехать весь необъятный город за сорок минут. Транзит грузового транспорта на диаметре исключен.

С 1 января 2023 года проезд по транспортной сети будет платным. Однако, указал мэр города Сергей Собянин, для жителей Москвы и области сделают исключение – для них проезд будет бесплатным.



90 процентов магистрали проложат "по воздуху" – то есть МСД будет проходить местами тоннелями и сопровождаться подъемами на эстакады. Строительство Северо-Восточной хорды планируется уже осенью 2022 года, Юго-Восточную введут уже в 2023-м.